Duo Mann ja Juula: meie helikeelt on mõjutanud "Muumioru lugude" taustamuusika

Eelmisel nädalal nägi ilmavalgust Maria Männi ja Juuli Kõrre ehk duo Mann ja Juula debüütalbum "Pleektatsu". Klassikaraadio "Deltale" antud intervjuus sõnasid viiuldajad, et teiste seas on nende helikeelt mõjutanud "Muumioru lood".

Pärnumaalt pärit noored muusikud, kes tänasel päeval õpivad viimast aastat Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis, said sõpradeks juba lasteaias ning käisid koos muusikakoolis. Pärast muusikakooli lõpetamist hakkasid nad üheskoos Karoliina Kreintaalilt eratunde võtma. "See avas meie jaoks selle folgimaailma," märkis Mänd.

Lisaks Kreintaalile andis duole pärimushoo sisse Ruhnus toimuv viiulilaager, kuhu Mänd väga minna soovis. Kõrre meenutas, et esialgu ei olnud ta laagrist eriti huvitatud ning soovis sellest üldsegi kõrvale hiilida, kuid kuna oli ennast juba sinna kirja pannud, siis ei saanud ta enam ära öelda. "Õnneks oli see selline õnnelik juhus, sest sealt läks minu jaoks kõik käima," nentis ta.

Duo debüütalbum sai pealkirja "Muumioru lugude" tegelase Pleektatsu järgi. "Me oleme lapsest saadik väga suured muumide fännid olnud ning oleme vist kõik osad ära vaadanud. Tekst on ka peas," nentis Mänd. "Muusika on ka peas. "Muumioru lugude" taustamuusika on vähemalt helikeelt küll mõjutanud," lisas Kõrre.

Muusikute sõnul on debüütalbumile kokku pandud nende lemmiklood ja omalooming. Kõrre rääkis, et tänaseks päevaks on viiuldajatel tekkinud omavaheline telepaatia ning nende muusikamaitse on väga sarnaseks muutunud. "Seega lugusid teha on üsna lihtne," tõdes ta. "Ma ei kujutaks ette kellegi teisega lugu teha. See tundub suur sõda," lisas Mänd.