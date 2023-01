PERH: koostöö EKA disainitudengitega aitab meil kastist välja mõelda

EKA disainiosakonna esitluspäev toob välja mitmekesise paleti teemasid, mille puhul on abiks olnud nii tööstus kui tootedisain, aga ka interaktsiooni ja digitootedisaini lahendused.

"On erinevaid teenusedisaini projekte, meie kauaaegse partneri PERH-iga, on Estoplasti uuest tulemisest ehk vanale brändile uue tooteperekonna loomisest," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale" EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Ehelene Melioranski.

Dekaan toob välja koostöö Tallinna lastekoduga, kus tudengite ideed aitasid kaasa äsja renoveeritud hoone kodusemaks muutmisel. "Küsimus ei ole mis ruumis keegi on ja kuidas navigeerida, vaid kuidas teha seda viisil, et see oleks kodu."

Juba kümme aastat seob koostöölepe EKA-t ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglat (PERH).

"Disainipoole pealt tegeleme peaasjalikult patsiendikesksusega või teenusedisaini poolega, ja seal on palju ja see on osa teenusedisainist tihtilugu sellised navigeerimisküsimused, kuidas õigel ajal õigesse kohta jõuda ja kuidas olla ette valmistunud selleks, mis minuga ühe või teise arsti juures juhtuma hakkab."

Põhja Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso ütles, et koostööst EKA disainitudengitega on olnud palju kasu haigla personalile ja patsientidele.

"Isegi kui see tundub imelik, siis avatud mõtteviis ja avatus tulevad asjade teistmoodi nägemisele ainult kasuks. Meedikutena näeme protsesse sageli väga ühtepidi ja patsiendikesksete raviteekondade kujundamisel jääb meil lihtsalt teadmistest puudu ja me ei oska kastist välja mõelda."

Haiglajuht lisas, et tudengite ideid on rakendatud nii ruumide patsiendisõbralikumaks muutmisel, infomaterjalide kaasajastamisel kui ka raviplaani disainimisel.

"Praktiliselt rakendunud on see, et meil on päevakirurgias tööl füsioterapeut, kes mitte ei õpeta patsienti kes pärast operatsiooni on koju läinud, vaid saab esmased juhendid juba kohapeal," kirjeldas Peetso.

EKA disainiosakonna esitluspäev algab neljapäeval kell 16 ning see on avatud huvilistele nii kohapeal kui ülekande vahendusel.