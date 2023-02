Keskmine kinopileti hind tegi möödunud aastal rekordilise tõusu

Koroonapandeemia mõju Eesti kinodele on ilmselge: taastunud ei ole nii vaatajanumbrid kui ka kassatulu, kinodesse jõudvate filmide hulk tõusis mullu aga koroona-eelsele tasemele. Keskmine piletihind tegi mullu aga pea eurose hüppe, varem võttis sama suur tõus aega umbes viis-kuus aastat:

Kinopiletite hindade täpsemaks võrdlemiseks võtsime aluseks Eesti kõige suurema kobarkino ehk Coca-Cola Plaza, mis liikus Forum Cinemase alt Apollo kinoketti möödunud aasta mais. Panime kõrvuti hinnad Coca-Cola Plazas Apollo kinoga liitumise hetkel mullu mais ning tänavu veebruaris:

Coca-Cola Plaza näitel saab öelda, et keskmiselt on piletihind tõusnud kaheksa kuuga 1,5 eurot, mugavamate istmetega LUXE-saalides on aga hinnatõus olnud üle kahe euro. Lapsepilet tavasaalides on tõusnud proportsionaalselt vähem, LUXE-saalide puhul on hinnatõus samuti kahe euro ringis. Hetkel ei ole arvestatud juurde klubiliikmete soodustust, kuna see pole viimase kaheksa kuuga muutunud: Apollo Klubi liikmetele on piletihind 10 protsenti soodsam.

Apollo kino tegevjuht: kui äri pärast koroonat taastus, siis polnud mõtet enam peale maksta

Apollo kino juhataja Kadri Ärmi sõnul ei saa võrrelda kinopiletite hindu 2021. aastaga, sest see oli kinodele väga raske aeg. "Oli tunda veel piirangute järelmõju, teadmatust, filme polnud, inimesed olid kinost võõrandunud ning kinod nägid suurt vaeva, et üldse avatud olla ja vaatajaid kinodesse saada," selgitas ta ja lisas, et seetõttu tegid kinod ka ohtralt soodushinnapäevi, pikemaajalisi piletihinnakampaaniaid ja iga-kolmas-pilet-tasuta-tüüpi pakkumisi.

Ta rõhutas, et nüüd, kui äri on taastumas, on täiesti loogiline, et ei ole vaja enam pool tasuta anda, peale maksta ega sama agressiivseid kampaaniaid korraldada. Samas rõhutas ta, et keskmise piletihinna tõus tuleneb paljuski ka kliendikäitumisest. "Meie kallimate ja mugavate staaritoolide keskmine täituvus on oluliselt kõrgem kui klubitoolide oma, seega kujuneb ka keskmine piletihind varasematest aastatest kõrgemaks. Seetõttu ei saa mustvalgelt järeldada, et baaspiletihinda on kogu aeg tõstetud, tegelikkuses on suurenenud kallimate mugavustoolide osakaal ja kasutatavus ning see trend on jätkuv."

Ärmi sõnul ei anna aga olukord, kus pärast Kosmose sulgemist ja Coca-Cola Plaza ülevõtmist kuulub pea kogu Tallinna kinoturg Apollole, neile vabamaid käsi piletihindu tõsta. "Kinod on osa meelelahutusest ja meelelahutuses laiemalt valitseb teatavasti konkurents. Inimestel on piisavalt palju valikuid oma vaba aja veetmiseks. Filmide, muusika, ja muu sisu tarbimine on tänapäeval ju nii lihtsaks ja mugavaks tehtud," sõnas ta ja rõhutas, et füüsilise kogemuse poole pealt konkureerivad nad kõikvõimalike visuaalsete-verbaalsete kunsti- ja meelelahutusvormidega. "On ilmselge, et kui kinopilet hakkab liiga palju maksma, siis eelistatakse lihtsalt mõnd muud ajaveetmisevõimalust ja kinosaalid jäävad tühjaks."

Väikekinod: püüame hoida hinda madalamal

Sõpruse kino tegevjuht Ivar Murd sõnas, et nemad tõstsid möödunud kevadel piletihinda ühe euro võrra. "Tegime seda ajal, kui sai ilmselgeks, et praeguste toetustega, mis pole sarnaselt EKKM-iga meil kuus aastat tõusnud, me ilma omarahastust suurendamata aasta lõpuni välja ei vea," ütles ta ja lisas, et hetkel on nad üritanud seda sama piletitaset säilitada. "Seda peamiselt seetõttu, et maailma väärtfilmide paremik, mis moodustab vaieldamatu põhiosa meie programmist, oleks kättesaadav kõigile gruppidele Tallinnas."

Kinos Sõprus maksab tavapilet argipäevadel 7 eurot, nädalavahetustel 8 eurot. Murd rõhutas, et hetkel on kino Sõprus endiselt Tallinna kõige odavam kino. "Meie jaoks on oluline, et ka noor kultuurihuviline, eriti just tudengid, kes moodustavad kõige suurema osa meie publikust, suudaks meie kinos käia," ütles ta.

Võrdluseks kinos Artis maksab argipäevadel pilet päevasel ajal 6,6 eurot ja õhtuti 7,50 eurot, nädalavahetustel 8,20 eurot, kuid väärikate kinohommiku pilet on 3,50 ja lasteseansside pilt 4 eurot. Artise turundusjuht Raiko Puust kinnitas, et möödunud aasta sügisel tõstsid nad oma piletihindu umbes 50 sendi võrra. "2023. aasta prognoos sõltub kinokülastajate arvust. Kui ei toimu olulist suurenemist kinokülastajate arvus, siis ülalpidamiskulude kasv ja elu kallinemise surve võib tekitada vajaduse hindu veel korrigeerida."