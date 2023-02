EAL peatab Venemaa ja Valgevene liikmelisuse tõttu kuuluvuse rahvusvahelisse arhitektide liitu

Eesti arhitektide liit peatas oma liikmelisuse ülemaailmses arhitektide liitude ühenduses UIA (International Union of Architects), kuna pole nõus kuuluma organisatsiooni, milles on jätkuvalt esindatud Venemaa ja Valgevene.

Eesti arhitektide liidu eestseisus võttis vastu otsuse peatada oma liikmelisus UIA-s määramatuks ajaks Eesti arhitektide liit ei pea võimalikuks olla organisatsiooni liige, mis ei ole siiani peatanud Venemaa ja Valgevene liitude liikmelisust. "Arhitektide ja linnaplaneerijatena ei saa me istuda sama laua taga inimestega, kes esindavad riiki, mis on vastutav tsiviilobjektide pommitamise ja tervete linnade hävitamise eest," ütles EAL-i president Andro Mänd.



Ukraina Arhitektide Liit nõudis juba sõja alguses Venemaa ja Valgevene liikmelisuse peatamist. 8. märtsil 2022 tegi UIA-le samasuguse pöördumise ka BAUA, mis on kolme Balti riigi — Eesti, Läti ja Leedu — katusorganisatsioon UIA-sse kuulumiseks. Vaatamata mitmetele pöördumistele ei ole Venemaa ja Valgevene liikmelisust UIA-s peatatud.

Eesti Arhitektide Liit jätkab Ukraina abistamist Eesti riigi erinevate institutsioonide ning oma teise katusorganisatsiooni ACE´i (Architects' Council of Europe) kaudu.