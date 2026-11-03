Maryliis Teinfeldt-Grins avaldas uue luulekogu

Kirjastuses Tuum ilmus luuletaja ja kunstniku Maryliis Teinfeldt-Grinsi teine luulekogu "Üki kaki". Raamat jätkab autori omanäolist murdekeelset loomingut ning käsitleb mälu, sõda, armastust ja kaotust.

Maryliis Teinfeldt-Grinsi debüüt keskendus kodukohale ja paigamälule, värske kogumiku "Üki kaki" teemadering on auturi sõnul aga laiem, seal kohtuvad sõda ja perekonnalood, armastus ja lahkuminek, hirm ja ellujäämine.

Luulekogu ühendab eri ajastuid ja kultuurikihte. Kadrina murre ning regivärsile omased kordused ja algriimid põimuvad tänapäevaste kogemustega. Kudumise ja harutamise kujundid võivad meenutada nii eesti vana pärimust kui ka antiikmütoloogia lugusid saatusest ja ootamisest. Luulekogu kujunduses on kasutatud autori tikandeid. Raamatu kunstilise kujunduse lõi Else Mare Lagerspetz.

Maryliis Teinfeldt-Grins on luuletaja, tekstiilikunstnik ja uurija. Ta on õppinud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Läti Kunstiakadeemias ja Eesti Kunstiakadeemias. Tema loomingut on tunnustatud Hendrik Adamsoni murdeluulepreemia ning Eduard Wiiralti ja Adamson-Ericu stipendiumiga.