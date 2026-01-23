X!

Baltic States residentuuriprogrammi valiti Maryliis Teinfeldt-Grins

Kunst
Maryliis Teinfeldt-Grins
Maryliis Teinfeldt-Grins Autor/allikas: EKKAK
Kunst

Koostöös Suurbritannias Gatesheadis asuva Baltic Centre for Contemporary Artiga toimuvasse residentuuriprogrammi Baltic States valiti tänavu Eesti kunstnik Maryliis Treinfeldt-Grins.

Baltic States programm on suunatud Balti regiooni kunstnikele ning loodud eesmärgiga tugevdada sidemeid Balti ja Põhja-Inglismaa kunstiprofessionaalide ja institutsioonide vahel. Programm alustas koostööd Leeduga 2019. aastal ning laienes alates 2023. aastast ka Eesti partneritele.

Seni on residentuuris osalenud Maria Kapajeva ja Kristina Õllek. Kolmepoolse koostöö tulemusel võõrustas Narva Kunstiresidentuur (NART) 2025. aastal residendina Suurbritanniast pärit kunstnikku Stevie Ronnie't.

Maryliis Teinfeldt-Grins (snd 1993) on Eesti kunstnik, kelle uurimuspõhine praktika ühendab tekstiilikunsti, installatsiooni, arhiivitöö, fotograafia ja video. Tema looming keskendub mälu, maastiku ja keele seostele, pöörates erilist tähelepanu Lääne-Virumaa maapiirkondadele. Teinfeldt-Grins käsitleb maastikku arhiivina — kihistunud mälukandjana, mida on kujundanud poliitiline võim ja inimtegevus.

Tema pikaajaline uurimisprojekt "Maastik kui arhiiv: kadunud käsitööliste küla lugu" keskendub Koplimetsa külale ning uurib Eesti maastikumuutusi alates 1939. aastast tänapäevani. Kunstilise, arhiivse ja välitöö kaudu analüüsib ta, kuidas erinevad poliitilised režiimid on maastikus materialiseerunud ning kuidas need jäljed mõjutavad tänast kogemusruumi, kuuluvustunnet ja kohalikke identiteete.

Teinfeldt-Grins on õppinud tekstiilikunsti Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Läti Kunstiakadeemias ning omandanud magistrikraadi kaasaegse kunsti erialal Eesti Kunstiakadeemias.

Baltic States residentuur pakub kunstnikele võimalust süvenenud uurimistööks, kohtumisteks kohalike kuraatorite ja kunstiprofessionaalidega ning piirkonna kunstiasutuste külastamiseks. Residentuuri jooksul kutsutakse osalejaid jagama oma uurimistööd ja praktikat avalikkusega avatud stuudio, vestluste, linastuste või muude avalike formaatide kaudu. Programm toetab kunstnike dialoogi Euroopa muutuva geopoliitilise ja sotsiaalse maastikuga ning julgustab käsitlema identiteedi, kuuluvuse, maastiku ja võimusuhetega seotud teemasid.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

