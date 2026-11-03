Zebra Island avaldas uue albumi "Club Ghost"

Zebra Islandi debüütalbum "Saturnine" ilmus 2013. aastal, värske kauamängiv on töös olnud ligi kümme aastat. Uuel materjalil segab ansambel unenäolist poppi ja tantsulisemaid rütme melanooliaga. Koosseisu kuuluvad Helina Risti, Rasmus LIll ja Ivar Mägi.

Bänd kirjeldab uut albumit kui kohta varju ja valguse piiril, kus viirastused juhivad meeli ning aeg kaotab tähenduse. "Oleme pannud oma kummitused nendesse lugudesse ning ajanud nad kokku ühte diskoteeki, et seal koos tantsides neile hüvasti öelda," selgitas ansambli juht ja produtsent Rasmus Lill.

Albumi miksis Martin Kikas, masterdas Lauri Liivak ning kujundas Kaarel Vahtramäe. Lisaks voogedastusplatvormidele ilmub "Club Ghost" ka limiteeritud tiraažiga värvilisel vinüülplaadil.