Tartu Kunstimajas avati kaks uut näitust

Näitusel "Peegelduste pealispind" on kunstnik maali võtnud kui peeglit, millelt ennast peegeldada. Maalides kasutab kunstnik Sirja-Liisa Eelma korduvaid mustreid ning tema tööd on näitusel sageli esitatud sarnaste paaridena, mis annab kunstniku sõnul võimaluse neid paremini mõista.

"Ma kuulsin ühte raadiosaadet, kus oli juttu sellest, kuidas haikut loetakse – Jaapani luulet ehk haikut loetakse alati ette kaks korda. Ilmselt ka sellepärast, et haiku vorm on niivõrd lühike, et kuulaja esimese korraga justkui tuleb kohale ja teisel korral alles ta saab selle elamuse. See oli minu jaoks selline hästi mõnus paralleel, nii võisin ka mina maalidest mõelda," selgitas Eelma.

Korrus allpool avati Kadi Noole ja Margus Kontuse ühisnäitus "Ühendatud üksildus". Nool sõnas, et näitus räägib ebameeldivuste aktsepteerimisest ja võimalusest alati uuesti alustada.

Näitusesaali on tekitatud ruum, kus on kujutatud mineviku mustrid. Näituse teine autor Margus Kontus sõnas, et tema laiendas Noole ideed maalist edasi ja nii jõuti sellise lahenduseni.

"Inimesed saavad kogeda seda teost nagu ruumis olles. Tulla ruumi, seda kogeda ja sellest teosest osa saada," märkis Kontus.

Mõlemad näitused on Tartu Kunstimajas avatud 26. märtsini.