Mart Kivastik: mina tekitaks Eesti uue pealinna Paidesse või Türile

Kirjanik Mart Kivastik, kelle lavastuses jõudis hiljuti kinodesse tema samanimelisel raamatul põhinev "Taevatrepp", mis räägib suurel määral tema isiklikest mälestustest 70. aastate Tartust. Saates "Hommik Anuga" märkis ta, et kui Tartus on kesklinn elanike oma, siis Tallinnal keskust ei ole ja see sarnaneb rohkem omaette riigile. Uue pealinna tekitaks ta näiteks üldse Paidesse või Türile.

Olgugi, et "Taevatrepp" on lugu teatud ajast, on see lugu ka Kivastiku lapsepõlvest ja suurel määral mälestustest 70. aastate Tartust, kus ta Päeva tänaval üles kasvas.

"Mõnes mõttes on ta ühe põlvkonna lugu. Ma mäletan, kui Mick Jagger sai 50 ja see oli katastroof. Mõtlesime, et nüüd on maailm lõppenud. Jagger saab see aasta vist 80 ja ma ei tea, mis nüüd saab, pooled mehed on juba surnud. Mingi aeg hakkab läbi saama ja see film on natuke sellest ka – ühe aja lõppemisest."

"Üks aeg kaob ära ja ma ei tea, mis asemele tuleb," tunnistas ta. "Aga selles mõttes on film kihvt, et me saame tagasi selle aja, mida tegelikult ei ole. Raamatus sa näed seda vaimusilmas ja kujutad ette, aga filmis on see justkui päris, et me saimegi selle Päeva tänaval, selle ratta, need lapsed. Selles mõttes on film geniaalne asi."

Saatejuht Anu Välba tõi välja, et Kivastik on kirjutanud varem ka sellest, et pealinn võiks Tartust Tallinnasse kolida ja Tartu on viimane Eesti linn.

"Nii kahjuks on. Tallinnas ma tunnen seda eriti. Vanasti oli seal võimalik vene ja soome keeles hakkama sada. Nüüd on vene ja inglise keeles. Tartlased ilma rahata trammi peale ei saa, tallinlased saavad, ja kui tuled öösel lennukiga, siis pead siia pidama jääma. Eesti nagu kõik väljaspool Tallinnat, Tallinn on ise suur ... Savisaar tegi ju Tallinna riigi, ise ütles ka välja.

"Tallinn on imelik koht, et kus ta on? Kas ta Õismäel või Lasnamäel? /---/ Mulle meeldib Tartus see, et kesklinn on meie oma. Raekoja plats ja näed kõiki seal ja lähed mõnda kohvikusse. Kuhu ma lähen Tallinnas? Tartu on puhas Euroopa linn, tal on oma keskus, Tallinnal ei ole. Tallinn on siin, seal ja siis on need uued kohad. Aga need on ka sellised, et hipsterid joovad kallist kohvi.

Pealinna ta siiski praegu enam Tartusse ei paneks. "Mina tekitaks uue Eesti ... Paide või Türi, sinna teeks selle pealinna. /---/ Tallinn on hoopis muu riik kui Eesti. Ühest otsast pannakse raamatukogusid kinni ja teises otsas ehitatakse viiesajamilline haigla. Tasakaalust väljas on see."

Kivastik tahab, et riik ulatuks Tallinnast kaugemale. "See on põhiasi. Praegu see riik piirdub Tallinnaga. /---/ Selle peale peab mõtlema. Me ei saa siin nii jätkata, et riik on Tallinn."