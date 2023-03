Alari Allik: "Vana bambuseraiduri loos" on vastalisus, mis teeb selle huvitavaks ka tänapäeval

Jutustus räägib lummava ja isegi ulmelise loo kuuprintsessist, kes tuli Maale inimeste sekka, ning viiest kosilasest eesotsas keisriga, kes kõik tulutult tema kätt paluvad.

Jutustus on inspireerinud jutuvestjaid läbi põlvkondade, kellest paljud on oma versiooniga lagedale tulnud. Kuuprintsess on inspireerinud ka filmiloojaid ning annab aimu 10. sajandil Jaapani õukonnas õhus olnud teemadest.

"Kui arvestada, et 10. sajandi õukonnas tegelikult naised pidid üsnagi meeste tahtmise järgi käima, siis jutustada sellist lugu, kus on üks kangelane, kes meeste maailmast suuremat välja ei tee ja julgeb isegi keisrile "ei" öelda, oli kindlasti väga lummav tolleaegsete õuedaamide jaoks, sest päris elus keegi endale sellist luksust lubada ei saanud," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" tõlkija Alari Allik.

"Ministrite ja teiste tähtsamate meestega tuli ikka väga aupaklikult ümber käia. Nii et selles tekstis on teatud vastalisus või mässulisus, mis teeb selle 10. sajandi raamatu väga huvitavaks ka tänapäeva lugejale," lisas ta.

"Kuigi me teame, et "Vana bambuseraiduri loo" on üles kirjutanud tõenäoliselt ikkagi mees, kes pidi olema õpetlane – täpselt ei tea, kellega tegu oli – on tunda, et seal on kõik need teemad sees, mis erutasid tolleaegseid naisterahvaid ja inimesi, kes õukonnas elasid," tõdes Allik.