Noorsooteatris esietendub Kalju-Karl Kivi väikelastelavastus "Sansaara"

"Tihtipeale on see, mis algselt võõras, meile hirmus. Aga seda lähemalt tundma õppides kaob hirm ja asemele tuleb midagi muud. Hirm asendub uudishimuga, uudishimu äratundmisrõõmuga. Võõras saab omaks. Oma saab võõrale. Kõik kordub."

Sansaara mõiste tähistab India usundites sündide ja ühest olemisviisist teise üleminekute ahelat ning olenditega asustatud maailmu, milles need üleminekud toimuvad. Kivi sõnul ei käsitle lavastus sansaara mõistet tervikuna, vaid keskendub selle valitud tahkudele.

"Sansaara idee on väga poeetiline, puhas ja ilus. Usun, et igasugune kokkupuude idamaade mõtteruumiga teeb inimese paremaks. Ehk kannustab see meis soovi vähem õgida ja rohkem jagada."

"Sansaara" autori ja lavastaja Kalju-Karl Kivi sõnul räägib lavastus hirmude ületamisest, avastamisrõõmust ja kohanemisest. Autor/allikas: Liisa-Lii Tamme

Väikelaste kujunemine lavastuse peamiseks sihtgrupiks tundus lavastaja sõnul loomulik, kuna mängulisus, voolavus ja korduvus ning samal ajal illusoorsus haakuvad imehästi väikelapse maailmakogemusega.

"Ühest küljest võib väikelapsel olla palju küsimusi ja hirme, teisalt on tal harukordne võime võtta maailm lõppkokkuvõttes omaks sellisena, nagu see on," märkis Kivi.

"Sansaaraga" teeb lavakunstnikudebüüdi tänavu kultuurkapitali aastapreemia pälvinud foto-, video- ja installatsioonikunstnik Cloe Jancis, kelle loodud lavamaailmas saavad lapsed pärast etenduse lõppu koos vanematega ka ringi vaadata.

Vaatajale alates 3. eluaastast sobivas lavastuses mängivad Doris Tislar ja Jevgeni Moissejenko. Autor ja lavastaja Kalju-Karl Kivi, kunstnik Cloe Jancis, valguskunstnik Madis Kirkmann.