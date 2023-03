Tänavuse HÕFF-i avab lastekoori saatel ansambel Winny Puhh

Festivali avafilm on 1959. aastast pärit muinasjutufilm "Sampo", mis on nüüdseks restaureeritud. Film levis omal ajal üle terve maailma, sh Ameerikas – 20 minutit lühemaks lõigatuna kandis see pealkirja "Päev, kui maa külmus", mille reklaamlause kuulutas: "Kõige judisemaajavam terror, mis iial kogetud!".

Seiklusfantaasia, mis valmis koostöös Nõukogude Liiduga ja mille režissöör on Cannes´i ja Veneetsia festivalil auhinnatud Aleksandr Ptuško, on oluline ka eestlastele, sest selles mängib Eve Kivi.

Oma esimeses suures rahvusvahelises rollis esinev Kivi kehastab naispeategelast Annikkit, kelleks kandideeris 300 näitlejat mitmest riigist. Haapsallu on avamisele oodata ka Kivi ennast – linastus on ühtlasi kummardus näitlejale, kes tähistab mai alguses oma 85. sünnipäeva.

Avatseremoonia toimub 28. aprillil kell 19.30 Haapsalu kultuurikeskuses. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 28.–30. aprillini.