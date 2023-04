HÕFF-il saab näha Londonis tegutseva Johannes Magnus Aule filmi "Kathy ja Jeb"

Tegu on ingliskeelse tudengifilmiga, mis valmis eelmisel aastal Londonis, mainekas Inglise rahvuslikus filmi- ja telekoolis, mille magistrantuuri autor tänavu veebruaris lõpetas.

Pensionile jäänud lesk Ellie on leppinud sellega, et oma elu viimased aastad tuleb tal veeta hooldekodus. Kui aga kaks psühhopaadist sarimõrvarit ta röövivad, muutub kõik.

"See film on pühendatud kõigile neile, keda on vaja üles äratada ja raputada, et nad jälle elama hakkaksid," ütles režissöör ise oma 17-minutilise kriminaalkomöödia saateks.

"Tegemist oli meie kooliaja esimese suurema filmiprojektiga," sõnas ta ja lisas, et neile anti üheksa rulli 16-mm filmilinti, millega nad pidid hakkama saama. "Suur osa filmist on üles võetud ühe või siis mõnikord ka kahe duubliga."

Johannes Magnus Aule on lõpetanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti eriala. Tema tudengifilm "Reiv" osales ligemale 20 rahvusvahelisel festivalil ja valiti ka 2020. aasta HÕFFil toimunud Georges Mélièsi lühikeste fantaasiafilmide konkursile.

Hetkel tegutseb Aule püsivalt Londonis, kus ta valmistab ette oma esimest pikka filmi.

Kokku jõuab "Väikeste luupainajate" programmis ekraanile kaheksa linateost, mis on välja valitud festivalile esitatud 238 lühifilmi seast. Valikusse kuuluvad veel Briti režissööri Abbie Lucase "Hääled", USA režissööri Jared Hogani "Kuidas tehakse kummitust", Hollandi režissööri Bastiaan Rooki "Amy ja mina", Kanada režissööri Sean Wainsteimi "Deemoni karp", Prantsuse režissööri Boris Biaou "Ferrarrie", Kasahhi režissööri Raiõmbek Alžanovi "Inkar" ja Rumeenia režissööri Vlad Ilicevici "Suruaika".

Lisaks toimub Haapsalus traditsiooniline Euroopa lühikeste fantaasiafilmide konkursi osavõistlus, mille võitja pälvib Hõbedase Mélièsi auhinna ja õiguse kandideerida Euroopa parima fantaasiafilmi tiitlile.

Prantsuse legendaarse filmiillusionisti Georges Mélièsi järgi nime saanud mainekat konkurssi korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, kuhu HÕFF juba 11. aastat kuulub.

Haapsalus hakkavad võistlema Prantsuse režissööri Tigrane Minassiani "Otse udust", Suurbritannia režissööri Tito Fernandesi "Luupainaja", Prantsuse režissööri Clémence Andre "Vulvine, ekstaasi kuninganna", Hollandi režissööri Niels Bourgonje "Kinni", Šveitsi režissööri Vanja Victor Kabir Tognola "Mutid", Belgia režissööri Ophélie Nève "Must veri" ja Sloveenia režissööri Tomaž Gorkiči "Kurenti kuu: rituaal".

Filme hindab žürii, kuhu kuuluvad mullu Haapsalu osavõistluse võitnud filmi "(Ära) vaata" režissöör Raoul Kirsima, Leedu režissöör Jonas Trukanas, kelle filmi "Mõtlik" näeb tänavusel festivalil, ja filmikriitik Maarja Hindoalla.

Filmid valisid välja Henryk Johan Novod ja Ra Ragnar Novod.

Kokku on Euroopa fantaasiafilmide konkursil 19 osavõistlust. Kuldse Mélièsi auhinnaga pärjatav Euroopa parim fantaasiafilm kuulutatakse välja aasta lõpus toimuval Sitgesi festivalil.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28. kuni 30. aprillini.