Haapsalus algas õudus- ja põnevusfilmide festival

Reedel õhtul algas Haapsalus 18. korda õudus- ja fantaasiafilmide festival. Festivali juhi Helmut Jänese sõnul on tal hea meel, et žanrikino autoreid leidub ka noorte Eesti filmitegijate hulgas.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ehk HÕFF on Balti riikide suurim samalaadne festival, mille kavas on tänavu ligi 30 täispikka filmi ning mitu lühifilmide kogumikku. Muu hulgas saab näha näiteks Lõuna-Korea režissööri Kim Ki-duki varasemat loomingut. Eesti noorema põlvkonna žanrikino tutvustab lühifilmide kassett "Õudne Eesti".

"Mõned aastad tagasi hakkasid BFM-i noored tegema filme sellistes žanrites, millest ka HÕFF on huvitatud. Siin on filme teaduslikust ulmest, fantaasiast, seiklusest. See annab sellise usu, et nii mõnigi neist noortest, kes on siin "Õudsa Eesti" kassetis, tuleb ka lähitulevikus mõne oma täispika filmiga, mis sinna samasse žanrisse liigitub," rääkis Jänes.

Laupäeva õhtul toimub heategevuslik oksjon, mille tuluga toetab festival Ukraina päästjaid. Pakkumisele lähevad filmidega seotud rariteetsed esemed.

Õudus- ja fantaasiafilmide festival kestab Haapsalus nädala lõpuni.