HÕFF-il tuleb näitamisele Ari Asteri uus film "Kõik Beau hirmud"

Filmi peategelane Beau kardab kõike, mis asub väljaspool koduseinu. Ühel päeval tuleb tal aga välismaailma ja oma hirmudega tõtt vaadata. Algab hullumeelne seiklus, kus Beau peab aru saama, mis on päriselt ja mis mitte – eksisteerib ainult tema hirmudes.

Sürreaalse õuduskomöödia nimiosas on Oscari võitja Joaquin Phoenix.

"Ari Aster on tõstnud oma varasemate filmidega ootused väga kõrgele," märkis HÕFF-i juht Helmut Jänes.

Kuna filmi pole kusagil maailmas näidatud ei festivalikorraldajatele ega ajakirjanikele, ootab ka Jänes selle esilinastust suure ärevusega. "Treileri põhjal võib oletada, et see on midagi hoopis teistsugust – igal juhul üllatavat," ütles ta.

Lisaks näitab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival uuesti Ari Asteri debüütfilmi "Pärilik" – selles hakkavad Annie kodus pärast ema surma juhtuma üleloomulikud asjad, mis seavad ohtu tema lähedased.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab aset 28.–30. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses.