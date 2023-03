Pallase tudengite projekt avab tarbimisühiskonna ootusi ja mõju kunstile

Pallase galeriis on väljas enam kui 200 tudengitööd. Läbi huumori ja absurdiprisma näitavad tudengid tänapäeva kommunikatsioonidisainerite ees seisvaid väljakutseid.

"See on kolmandale kursusele hea ja vajalik projekt, et avada enda senised teadmised, nii reklaami kui graafilise disaini poole pealt, ja näidata ühiskonnale, mida teeb üks graafiline disainer või kommunikatsioonidisainer," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Pallase meediadisaini osakonna juht Jaanus Eensalu.

"Kui me tavaliselt läheme supermarketisse eesmärgiga osta, osta ja osta, siis meil on supermarket, kust ei saa midagi osta. See on natuke eksperiment, kuidas inimesed tunnevad end olukorras, kus supermarket on ainult vaatamiseks," selgitas Pallase meediadisaini III kursuse tudeng Torm Parts.

"Me defineerisime seda kui olukorda, kus kunstnikud on tänapäeva maailmas oodatud väga kiiresti tootma erinevaid töid, sest tänapäeval ongi nii suur nõudlus ja konkurentsi võidavad tegijad, kes on sarnased masinatele. Teevad kõike kiiresti ja võimalikult väikse eelarvega," kirjeldas Pallase meediadisaini III kursuse tudeng Alicia Jemets.

"Mulle meeldib, et siin supermarketi näitusel on palju seda, mis näitab ka meie isiksust ja seda, kuidas samale ülesandele oleme nii erinevalt lähenenud," lisas ta.