KGB kongide muuseum avab uuesti uksed

KGB kongide muuseum asub Riia mäel "hallis majas", kus 1940.–1950. aastatel tegutses NKVD/KGB. Külastajatele avatud hoone keldriosas asus poliitilistel põhjustel arreteeritute eeluurimisvangla. Endisi vangikambreid täitev ekspositsioon annab ülevaate Teisest maailmasõjast, Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest, kommunistliku režiimi kuritegudest ning eluolust eeluurimisvanglas. Osa kongidest, kartserid ja koridoriosa on taastatud originaalkujul. Viimaste kuude jooksul on muuseum kogu ekspositsiooni värskendanud. Paranenud on santehnilised tingimused ja värske ilme on saanud ka väljapanek.

25. märtsil, mil KGB kongide muuseum taas avatakse, toimub muuseumis ka raamatuesitlus. Oma uut romaani "Minu venna keha" esitleb Lilli Luuk. Romaan sai III koha kirjastuse Hea Lugu ajalooliste romaanide võistlusel ja nomineeriti A. H. Tammsaare kirjanduspreemiale. Varasemalt on Lilli Luugi novellikogu "Kolhoosi miss" nomineeritud Eesti Kultuurkapitali proosakirjanduse aastapreemiale. Mõlemates teostes puudutatakse olulisi sündmusi Eesti lähiajaloos, sealhulgas II maailmasõda, Nõukogude okupatsiooni ja selle tagajärgi ning taasiseseisvumise perioodi.

Muuseumi taasavamise päeval, 25. märstil, on ka küüditamise aastapäev – möödub 74 aastat nendest hetkedest, kui Eestit okupeeriv punavõim saatis Siberi poole üle 20 000 inimese, Tartust laaditi vagunitesse üle 900 ohvri. Sel päeval on KGB kongide muuseum traditsiooniliselt kõigile külastajatele tasuta avatud.