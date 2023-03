Galerii: selgusid Kuldne Plaat 2023 võitjad

Kuldne Plaat 2023 võitsid:

Aasta raadiohitt

Stefan "Miraaž"

Aasta uustulnuk

Stefan

Aasta plaadifirma

Hitivabrik

Aasta esitaja

Hendrik Sal-Saller

Aasta autor

Sten Sheripov

Aasta autor internetis

Syn Cole

Aasta naisartist

Rita Ray

Aasta meesartist

Hunt

Aasta ansambel

Naised köögis

Aasta album

Hunt "Nostalgia"

Eriauhind Fairmus aasta artist

Nublu

Panus Eesti muusikasse

2 Quick Start

Aasta naisartisti tiitli pälvinud Rita Ray sõnas, et tegemist on suure tunnustusega, mis talle ootamatult tuli. "See on artistile kõige suurem tänu ja abi, et veel rohkem plaate teha ja muusikat välja anda."

Samuti oli Rita Ray õnnelik, et tema plaate ja vinüüle ostetakse. "Viimastel aastatel on vinüül hinda läinud."