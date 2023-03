"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, mida teha, kui on keha

Kultuur paneb tihtipeale paika selle, mida peame kunstis ilusaks, mida inetuks; mida seljas kanname, mida sööme. See kehtib ka meie kehade kohta. Kehast on saanud meie praeguse ühiskonna üks kesksemaid kultuurimõisteid.

"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib omaaegsete luuleridade abil: mida teha, kui on keha?

Oleme harjunud seostama kultuuri millegi vaimsega, aga keha on olnud alati kultuuri keskmes. Omavahel on seotud nii keha ja võim; keha ja inimese identiteet; keha ja avalik ruum ning meie ilu- või ihalusstandardeid mõjutavad nii sotsiaalmeedia, reklaamikunst ja ka väljakujunenud kultuurinormid.

Läänemaailma suhteliselt materialistlik hoiak kajastub ka meie kehakultuuris - edu mõõt on kehaline heaolu. On see lihtsalt tarbimismaailma tagajärg või sügavam muutus meie elutajumuses?

Stuudios mõtisklevad neil teemadel semiootik ja kultuuriloolane Mihhail Lotman ja arhitektuuriteadlane Ingrid Ruudi, vestlust juhib Maarja Vaino.

Saade on eetris kolmapäeval, 29. märtsil kell 21.30 kanalil ETV2.