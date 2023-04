Ansambel Lonitseera avaldas uue singli "Pole tahtmist"

Lonitseera uue singli "Pole tahtmist" sõnade autor Kaisa Kuslapuu lausus, et laulusõnad kirjutas ta oma sõbra kogemusest.

"See on esimene laul, mille olen kirjutanud kellegi teise kogemusest. Empaatiavõimega on korras," muheles Kuslapuu. "Minu sõbral lõppes möödunud aastal suhe. Pärast seda olid uued kosilased kohe ukse taga, aga ta võttis vastu otsuse vabadust nautida. Kellelgi polnud midagi viga otseselt – lihtsalt polnud tahtmist. Tema enesekindlus inspireeriski kirjutama laulu, mis kukkus välja tervislikult irooniline ja kergesti kaasalauldav."

Loo salvestasid Martin Kikas ja Elmet Neumann, järeltöötluse tegi Marcus Ellervee. Singli visuaali autor on Katarina Skott.

Ansamblis Lonitseera mängivad peale Kaisa Kuslapuu veel Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid).