Daniel Kirspuu: Anatoli Arhangelski lahkus oma loometee tipus olles

Neljapäeval toimub Estonia teatris varalahkunud balletitantsija Anatoli Arhangelski mälestusõhtu, mis algab filmimeenutustega ja mille kulminatsiooniks on etendus "Tramm nimega Iha". Eesti Rahvusballeti repetiitor-koreograaf Daniel Kirspuu sõnas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et Arhangelski lahkus oma loometee tipus olles.

Kirspuu kirjeldas märtsi alguses meie seast lahkunud Arhangelskit kui suure algustähega Artisti. "Ta oli inimene, kes oli võimeline igast väiksemastki rollist suure rolli tegema, olenemata, kas ta oli laval minuti, kümme minutit või kaks vaatust. Tegu oli suure artistiga ja ilusa puhta hingega inimesega, kellega oli alati meeldiv koos töötada."

Kirspuu sõnul jäi Arhangelskist maha suur tühimik. "Balletiartistiga on selline lugu, et kui sa oled noor, on su keha võimeline tegema kõike, aga võib-olla ei ole sa mentaalselt valmis endast niivõrd palju andma, kui vaja on. Seega on meil puudu sellistest küpsetest artistidest, kes oleks võimelised tegema selliseid kandvamaid ja raskemaid rolle," selgitas ta.

"Selles mõttes on väga kurb, et ta oli just oma loometee tipus. On rolle, mida ta oleks saanud veel väga hästi teha," nentis Kirspuu.