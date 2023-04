Kalamaja muuseumi uus näitus jutustab loo kunagise töölisaguli ajaloost

"Eestis on uuritud rohkem jõukamate inimeste interjööre ja mõisate tapeete. Nätiteks ka Kurgja talu muuseumis, ikkagi jõukas talu, aga sellist aguli tavalise tööliskorteri tapeete ei ole keegi uurinud, eriti Tallinnas," selgitas näituse kuraator Tuuli Silber.

Muuseumi üleskutse tuua näituse tarbeks vanu tapeeditükke osutus suisa nii populaarseks, et kõik seinakatted näitusele ei mahtunudki.

"Siia me ikkagi pidime tegema mingi valiku, sest kõik ei mahu seina ja ka restauraator ei suutnud selle aasta jooksul kõiki neid kihte lahti puhastada," ütles näituse kunstnik Silja Saarepuu.

Lugematute tapeedikihtide tagant seinte seest, aga ka laest ja põranda alt on Kalamaja elanikud samuti põnevaid ajaloolisi esemeid leidnud. Mõni nendest on lausa põnevaks müsteeriumiks kujunenud.

"Kõige markantsem leid on meil ju Salme tänavalt korterist, kus elas 41 aastat tuntud laulja Artur Rinne. Praegune peremees Priit Kõiv tegi seal remonti ja eemaldas vaheseina ja sealt tuli välja lainepapi peale maalitud tohutu suur joonistus, pintsliga maalitud. Signeeritud küll kahjuks ei ole. Teada on, et Artur Rinne oskas hästi joonistada ja me lihtsalt oletame, et see on Artur Rinne teos. Nii et müsteeriume jätkub," rääkis Silber.

Näitus jääb avatuks tuleva aasta kevadeni.