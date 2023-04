Euroopa lastefilmide festivali fookuses on Lindgreni raamatutel põhinevad filmid

Euroopa lastefilmide festival toimub üheksandat korda ning seekordse festivali teema on laste minevik, olevik ja tulevik. Festivalil esilinastuvad eriilmelised laste-, noorte ja perefilmid, mille hulgas on ka mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud Rootsi noortefilm Superkoomik.

Samuti saab festivalipublik näha seitset Lindgreni lugu, nagu näiteks "Bullerby lapsed", "Karlsson katuselt" ja "Kalle Blomkvisti ohtlik elu". Animafilmide programmis jõuab publiku ette kolm erinevas animatsioonitehnikas loodud värsket linateost erinevas vanuses lastele ja noortele.

"Kui minna tavapäraselt nädalavahetusel kinno, siis enamjaolt vaatavad vastu lääne animatsioonid, mis on 3D-animatsioonid, arvutianimatsioonid. Need on kõik üsna sarnased," ütles kino Artise programmijuht Ragnar Novod. Ta lisas, et lastefilmide festivali programmis on ainult Euroopas toodetud filmid, mida igapäevaselt-iganädalaselt Eesti kinodes ei näe.

Novodi sõnul on festivalil esindatud ka väga erinevad animatsioonitehnikad. "Me tahame näidata noortele, et lastefilme, lasteanimatsioone tehakse väga erinevates stiilides," ütles ta, tuues näideteks nukufilmid ja pliiatsianimatsiooni.