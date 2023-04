Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhatajaks valiti Siret Campbell

Uute tulijatena valiti juhatusse Mari-Liis Lill, Mihkel Seeder ja Siim Tõniste. Eelmisest juhatuse koosseisust jätkavad Marta Aliide Jakovski, Margus Kasterpalu, Mehis Pihla ja Paavo Piik.

Siret Campbell on tuntud Drakadeemia asutajana ning lisaks näidendite kirjutamisele õpetab dramaturge lavakunstikoolis. "Ravikindlustus ja sotsiaalsed garantiid, miinimumtasude kokkulepe teatritega, need on vaid mõned teemad, millega uus juhatus kindlasti tegelema hakkab", sõnas Campbell.

Tiheda töögraafiku tõttu uuesti esimeheks kandideerimisest loobunud Jaanus Rohumaale kinkisid kolleegid nelja töörohke aasta meenutuseks sirelipõõsa istiku. Rohumaa käe all liitis endine Eesti Lavastajate Liit endaga dramaturgid ning suurendas liikmeskonda kolmandiku võrra.

Hetkel ühendab Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit 129 Eesti dramaturgi ja lavastajat, viimati liitujate seas on Ringo Ramul, Mari-Liis Lill ja Kadri Sirel.