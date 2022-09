Jaak Allik: Lossi lavastuste kohta pole sisulisi ega ideoloogilisi etteheiteid olnud

Lavastajate ja dramaturgide liit teatas neljapäeval, et heitis oma ridadest välja lavastaja Filipp Lossi. Lossi tegevust kommenteeris Vene teatri nõukogu esimees Jaak Allik, kes märkis, et Lossi lavastuste kohta pole nõukogul, teatrikriitikal ega avalikkusel sisulisi ega ideoloogilisi etteheiteid olnud.

Filipp Lossi viieaastane tööleping Vene Teatri kunstilise juhina lõpeb 5. septembril. Vastavalt teatri põhikirjale tulnuks sellele ametikohale teha avalik konkurss. Märtsis vahetus SA Vene Teater juhatuse liige ja selleks sai tubli administraatori Margus Allikmaa asemel sama teatri kunagine kauaaegne kirjandusala juhataja Svetlana Jantšek. Arutanud kevadel kujunenud olukorda, pidas nõukogu otstarbekaks praeguses keerulises välispoliitilises olukorras sel aastal konkurssi kunstilise juhi ametikohale mitte korraldada ja ühitada üheks aastaks (kuni 5. septembrini 2023) SA juhatuse liikme ja kunstilise juhi ametikohad, nagu põhikiri seda võimaldab s.t usaldada S. Jantšekile mõlemad ametikohad ja tulla konkurssi korraldamise küsimuse juurde tagasi 2023. aasta kevadel

Nõukogu nentis, et Filipp Lossi juhtimisel on teater saavutanud olulist edu just Vene teatri tegevuse integreerimisel Eesti kultuuri- ja teatriellu. Tema kutsel on Vene Teatris neil aastatel töötanud tuntud eesti lavastajad Üllar Saaremäe, Priit Pedajas ja Elmo Nüganen ning lavastustes kaasamänginud Jaak Prints, Rain Simmul, Elina Purde ja Karl-Robert Saaremäe. Vene Teater on edukalt integreerunud ka eesti teatrite suveprogrammi ning mänginud kolmel suvel lavastusi Sagadi mõisas ning Viimsi Vabaõhumuuseumis. Taas on teatrist aktiivselt kirjutama hakanud eesti teatrikriitikud. Filipp Lossi enda lavastuste kohta pole nõukogul, teatrikriitikal ega avalikkusel olnud mingeid sisulisi ega ideoloogilisi etteheiteid.

Oma hukkamõistvat seisukohta Venemaa agressiooni suhtes Ukrainas on Filipp Loss korduvalt väljendanud nii oma Facebooki postitustes kui ka kõnes kogu Eesti teatriavalikkuse ees 27. märtsil 2022 Vene Teatri laval ning alles hiljuti, 23. augustil 2022 pikemas intervjuus venekeelsele Delfi TV-le rubriigis "Anna kuulab". Vene Teatri nõukogule teadaolevalt töötab Filipp Loss 2022/23 teatrihooajal Vene Teatris koosseisulise lavastajana ning repertuaari on kinnitatud tema lavastused – Ukraina-aineline vabaõhulavastus, N. Gogoli "Õhtud külas Dikanka lähedal" ja Kanada dramaturgi N. Fosteri komöödia "Jonas ja Barry".

Kultuuriminister: edasised otsused on Vene teatri juhatuse ja nõukogu pädevuses

Kultuuriminister Piret Hartmann ütles, et on kohatu võrrelda Eestis toimuvat juudi rahva Teise maailmasõja aegsete kannatusega. "Euroopa sanktsioneerib Putini juhitud Venemaad eesmärgiga lõpetada Venemaa alustatud sõda Ukrainas. Ka Venemaa kodanikud, kes sanktsioonide tõttu ebamugavustunnet tunnevad, vastutavad selle sõja lõpetamise eest."

"See teema on hetkel Vene teatri juhatuse ja nõukogu pädevuses. Ka kultuuriministeeriumil on oma esindaja nõukogus ning olen teemaga kursis," lisas ta.