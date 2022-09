Vene teater lõpetas töösuhte Filipp Lossiga

Vene teatri direktor Svetlana Jantšek ütles ERR-ile, et töösuhe Filipp Lossiga on praeguseks lõpetatud. Endine teatri kunstiline juht lubas aga vallandamise kohtus vaidlustada.

Jantšeki sõnul ei tulnud Lossiga töösuhte lõpetamise otsus kergelt, kuid see oli vajalik. "Filipp Loss kahjustab oma sotsiaalmeediapostitustega teater mainet," ütles ta ja rõhutas, et isegi siis, kui Loss kirjutab oma sotsiaalmeediapostituste ette "mina kui Venemaalt tulnud juut", ei lakka ta olemast Vene Teatri kunstiline juht ja tema väljaütlemised peavad esindama ka teatri väärtuseid. "Kui vaadata Lossiga seotud teemat meedias, siis enamik lugudest ei keerelnud mitte tema ümber, vaid puudutasid konkreetselt ka Vene Teatrit."

"Seetõttu teravnes ka teatri-sisene olukord ning näitlejaskond andis mõista, et Filipp Lossi kui loomingulise üksuse väärtus ei kaalu üle seda kahju, mida ta teatrile teeb," kinnitas Jantšek ja mainis, et otsus töösuhe lõpetada ongi eelkõige põhjusel, et jätkuksid head suhted Eesti kolleegidega ning ka nende oma teatris säiliks rahu.

Filipp Loss oli Vene Teatri peanäitejuht alates 2017. aastast, tema leping lõppes 5. septembril. Pärast seda pidanuks ta jätkama teatris lavastajana, sel hooajal oli kavas kaks Lossi lavastust. Värske otsuse valguses need lavastused tema käe all publiku ette ei jõua.

Alates septembrist jätkab Vene Teatri kunstilise juhina praegune teatri juht Svetlana Jantšek.