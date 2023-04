Fotomuuseum avab Dan Mikkini näituse "Loodus võtab üle"

Väsimatu rändurina on Dan Mikkin jalgrattaga Eestimaale tiiru peale teinud ja tema kaamera ette on jäänud nii mahajäetud mõisad, laudad kui külapoed.

"Aga on ka [fotosid] teistest riikidest. Kesksel kohal on foto Tšornobõlist, ühest küljest austusavaldus rahvale, kes meie vabaduse eest praegu võitleb, ja teisest küljest, kui rääkida kohast, kus loodus võtab üle, siis Tšornobõl on ses osas maailmakuulus asukoht," selgitas Mikkin "Aktuaalsele kaamerale".

Praegu on Fotomuuseumi taga asuvas õues oksad alles pungadega, kuid peagi võtab loodus üle ka seal.

"See, et see näitus avaneb praegu, kus loodus ongi värskelt tärkamas, lehed punguvad ja on üleval kuni sügiseni, saamegi kuust kuusse vaadata, kuidas see kõik areneb, osad pildid on teadlikult pandud nii, et neid suve lõpuks võib-olla näha polegi ja see on osa sellest disainist," selgitas Mikkin.

Dan Mikkini näitus "Loodus võtab üle" kuulub Fotomuuseumi loodusfoto teema-aasta kavva.