Mart Kangro: komöödia on vastuoluline mõiste

"Eks komöödia ja tragöödia piir sagedasti ongi õhkõrn," tõdes õppejõud ja lavastaja Mart Kangro "Aktuaalsele kaamerale", "ja komöödia on ka vastuoluline mõiste, et me võime sellega mõelda midagi, mis on väga naljakas, aga ka midagi, mis on naeruväärne, ja midagi mis on helge, aga midagi, mis on ka hale."

"Tunnetan, et tänases päevas on kohati palju segadust, et kuidas mingitesse nähtustesse suhtuda, et kas ma peaksin selle üle naerma või kurvastama, ja võib-olla sellist meelelaadi oma poeetilisel moel see lavastus kannabki," lisas Kangro.

Nii nagu Mart Kangro varasemad koostööd lavakooli lendudega, on seegi lavastus sündinud osaliste endi mõtetest ja ettepanekutest.

"Me mõtestasime enda puhul läbi mingid detailid või harjumused, mis meid ennast närvi ajavad ja mille üle me suudaksime naerda ning hakkasime selle põhjal looma ja etüüde mõtlema. Ehk me naeruvääristame iseendid, inimeseks olemist ja tunneme kaasa inimese ülipüüdlikkusele," selgitas EMTA näitlejatudeng Hele Palumaa.

"Teatris või koolis teeme seda kogu aeg. Olemegi seda kaks või peaaegu kolm aastat õppinud, just eneseanalüüsi, et leida enda seest teemasid, mida me võib-olla välja ei kaevakski, ja siin me õpimegi seda tegema -- ennast, teisi, ühiskonda ja kõike analüüsima," selgitas EMTA näitlejatudeng Richard Ester.

Komöödia on kujundanud Kalle Kikas ja Kristel Zimmer, teksti aitas tervikuks siduda dramaturg Priit Põldma. Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimajas.