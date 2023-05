Johannes Luik avab Haapsalu Linnagaleriis näituse "Lahti pakkida ja kokku voltida"

Luige uus näitus on mõtteline jätk tema 2021. aastal toimunud näitusele "Ma tean, mis oli eile homme" Tartu kunstimajas ning toetub tugevalt loomisprotsessist tulenevalt tekkivatele juhuslikele assotsiatsioonidele. Protsessist tulev kunstniku praktika sisaldab endas sõnastamatute seoste pidevat desifreerimist läbi ennast ümbritsevate vormide, materjalide ja ruumidega töötamise.

Näituse kirjeldus

Teisel pool seina asub teine ruumala. Seal ruumalas on voodi, öökapp, raamatuid ja riidekapp. Kahe ruumi vahel asub uks. Uks ei ole siin ega seal ruumalas. Uks on liminaalne ruum, suhteliselt õhuke ja inimmõõduline. Kui uks on lahti, osutab ainulist takistust ruumalade vahelises liiklemises lävepakk, millest tuleb üle astuda. Seeläbi võime ukse ruumala nimetada ka lävialaks.

Kui Tallinnas ei saavat rattaliiklust arendada, sest linn olevat kikilipsu kujuline, siis ühest ruumalast teise liikumisel pidurdab hoogu läviala. Eriti ilmseks saab läviala läbilaskevõime korteripidudel, kus uksepiida najale hakkab alati noota kogunema...

Taylor Tex Tehan panustab värskele näitusele graafilise sekkumisega ja Urmas Lüüs tekstilise sekkumisega.

Näituse "Lahti pakkida ja kokku voltida" avamine toimub Haapsalu Linnagaleriis 3. mail kell 18.