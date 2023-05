Lavastuse "Kadunud käsi" osatäitja: siin tükis saab lihtsalt hullu panna

Võrus saab kuni mai lõpuni näha MTÜ Kadunud Naer lavale toodud Iiri näitekirjaniku Martin McDonaghi sünge huumoriga vürtsitatud tragikomöödiat "Kadunud käsi", mis räägib rahu tegemisest ebaõiglusega. Ühe osatäitja Nils Mattias Steinbergi sõnul on see väga naljakas tükk, kus saab sõna otseses mõttes lihtsalt hullu panna.

Väikeses hotellitoas kõlab püstolipauk ja siis hakkab juhtuma. "Kadunud käsi" räägib loo mehest, kes kaotas 27 aastat tagasi vägivaldselt oma vasaku käe. Ta on tänase päevani roppvihane ja tahab oma kadunud kätt tagasi saada.

Peaosatäita Carmichaeli rollis olev Endla Teatri näitleja Meelis Rämmeld ütles, et tegelikult on see lugu tavalisest inimesest, kellele on tehtud ülekohut

"Ta proovib lõpuks teha rahu selle ülekohtuga, mis temale on tehtud, aga ta ei saa ega saa seda mitte kuidagi tehtud," selgitas Rämmeld.

Kui uudishimulik retseptsionist Mervyn oma nina tema süngetesse asjadesse hakkab toppima ja veel kaks armunud suli proovivad tema õnnetuselt raha teenida, mõjub see Carmichelile nagu tikk bensiinipaaki.

"See on väga-väga naljakas. See on tõesti väga naljakas tükk. Autor Martin McDonagh on praegu noppinud Oscareid järjest enda filmide eest. Tema näidendid ei ole halvemad kui filmid, nad on võib-olla isegi paremad," märkis Mervyni osatäitja Nils Mattias Steinberg.

"Ja ta ei hoia tagasi selles mõttes, et see on näitlejale super. Siin saab segast panna, sõna otseses mõttes lihtsalt hullu panna."

"Kadunud Käe" lavastamisega lavastaja debüüti tegev Võrumaalt pärit näitleja Markus Truup ütleb, et teda kõnetavad McDonaghi ideed ja püüdlus inimlikkuse poole.

"See tükk kõnetab ka kuidagi võrukaid. Me oleme ka kaotamas oma kätt, et küllaltki ebaõiglaselt ja seadustega žongleerides võetakse inimestelt kodud, kes on ehitanud seda näiteks terve oma elu üles," selgitas Truup.

"Ma ei kujuta ette, kuidas nad pärast poole enda uue kodu leiavad või selle kodutunde, et nagu Carmichel, see peategelane ütleb ka, et isegi kui ma oma käe leian, siis ma tean, et sellega ma enam maasikaid ei nopi."

Lavastust saab näha Võru kultuurimajas Kannel sel ja järgmisel nädalal.