Blur annab pärast kaheksa-aastast pausi välja uue albumi

Blur teatas, et annab juulis välja uue albumi "The Ballad of Darren". See on bändi esimene pärast kaheksa aastat tagasi ilmunud albumit "The Magic Whip".

Kümnest loost koosnev album ilmub 21. juulil ja bänd avaldas albumilt ka esimese singli pealkirjaga "The Narcissist".

James Fordi produtseeritud ning Londonis ja Devonis Studio 13-s salvestatud "The Ballad of Darren" on bändi üheksas stuudioalbum, mis on nende esimene pärast 2015. aastal ilmunud "The Magic Whipi", mille kujunduses on kasutatud Briti fotograafi Martin Parri pilti.

"See on järeltõugete album, peegeldus ja kommentaar selle kohta, kus me praegu oleme," märkis Damon Albarn.

"Mida vanemaks me saame ja mida vihasemaks muutume, seda olulisem on, et see, mida me esitame, oleks laetud õigete emotsioonide ja kavatsustega. Mõnikord lihtsalt üks riff oma tööd ära ei tee," sõnas Graham Coxon.õ

"Selleks, et mis tahes pikaajaline suhe kestaks ja sel oleks ka tähendus, tuleb suuta üksteist kuidagi üllatada ja kuidagi suudame seda kõik jätkuvalt teha," tõdes Alex James.

"Koos musitseerimine tundub alati väga loomulik. Iga plaadiga, mida teeme, ilmneb protsessis midagi uut ja me areneme bändina edasi. Me ei võta seda enesestmõistetavana," ütles Dave Rowntree.

Blur on välja andnud kaheksa stuudioalbumit ja kogunud kümme NME auhinda, kuus Q-auhinda, viis Briti muusikaauhinda ja Ivor Novello auhinna.