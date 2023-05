Suri ansambli The Smiths bassimängija Andy Rourke

"Sügava kurbusega teatame Andy Rourke'i lahkumisest pärast pikka võitlust kõhunäärmevähiga. Inimesed, kes Andyt teadsid, jäävad teda mäletama lahke ja kauni hingena ning muusikafännid ülimalt andeka muusikuna. Palume sel kurval ajal austada meie privaatsust," kirjutas Marr sotsiaalmeedias, vahendab The Guardian.

Rourke mängis bassi The Smithsi kataloogi kuuluvatel hittidel, nagu "This Charming Man" ja "There Is a Light That Never Goes Out" – mõlemad klassikalised näited tema sageli julgelt meloodilisest stiilist –, aga ka solisti Morrissey soololugudel pärast grupi laialiminekut.