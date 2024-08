The Smithsi kitarrist Johnny Marr keeldus pakkumisest bänd taas kokku tuua

Peale uudist, et Oasis tuleb taas kokku, lootsid briti 80ndate indie-bändi The Smithsi fännid, et ka nende laulja Morrissey ja kitarrist Johnny Marr suudavad ära leppida ning bändi taas kokku tuua. Morrissey sõnul keeldus Marr aga hiljutisest tulusast pakkumisest ühiselt 2025. aastal tuuritada.

Peale Oasise kokkutuleku uudist avaldasid fännid survet ka The Smithsi liikmetele, millele reageeris esmalt Johnny Marr postitusega X-is, mis kujutas endast Briti poliitiku Nigel Farage'i portreed. Farage oli üks Brexiti eestvedajaid, keda toetas häälekalt ka Morrissey, Marr aga mitte.

Morrissey avaldas seejärel neljapäeval enda veebilehel, et neile tehti tulus pakkumine tuuritada 2025. aastal koos The Smithsi nime all, kuid Marr olevat pakkumisest keeldunud.

Üks 80ndate aastate mõjukamaid briti rokkbände The Smiths läks teatavasti tüliga lahku 1987. aastal, põhjuseks pinged bändi laulja Morrissey ja kitarrist Johnny Marri vahel. Sellest saadik on Morrissey ja Marr tegutsenud edukalt peamiselt sooloartistidena. Marr on mänginud koos ka selliste artistidega, nagu Billy Bragg, Beck, Crowded House, Oasis, Pet Shop Boys ja Girls Aloud.

Omavahel pole mehed aastate jooksul erilisel määral suhelnud, põhjuseks ka lahknevad poliitilised vaated. Morrissey on meedias ja fännide seas kõneainet pakkunud enda paremäärmuslike vaadete, islamofoobsete väljaütlemiste ning seksuaalkurjategijate kaitsmise eest. 2022. aastal parodeeris seetõttu Morrisseyd ka telesari "Simpsonid".