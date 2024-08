Briti rokkansambel Oasis tuleb taas kokku

Vennad Gallagherid matsid ametlikult sõjakirve ja kuulutasid teisipäeva hommikul välja 2025. aastaks 14 kontserdikuupäeva Inglismaal, Walesis, Šotimaal ja Iirimaal, sealhulgas ka neli kontserti Londoni Wembley staadionil ning neli Manchesteris asuvas Heatoni pargis.

Pressiteate järgi on tegu tuuri "koduse osaga", millele lisanduvad ka kontserdid väljapool Euroopat, mis toimuvad samuti tuleval aastal. Briti saarte turnee piletid tulevad müüki 31. augusti hommikul.

Bändi kokkutulemisest andsid aimu pühapäeval varem Twitteri nime all tuntud platvormile tehtud postitused, milles vennad jagasid klippi kuupäevaga "27.08.24".

Pressiteates sedastati, et aastaid üksteise suunas ühismeedias ja erinevates intervjuudes torkeid loopinud vendade bändi kokkutulek ei ole tingitud mõnest suurest ilmutusest, vaid ajapikku saadi aru, et hetk on õige. "Relvad on vaikinud. Tähed on joondunud. Suur ootamine on läbi. Tulge vaadake. Telekas seda üle ei kanta," ütles bänd ise. Uue muusika salvestamine hetkel vendadel kavas ei ole.

Oasis tähistab tänavu ka 30 aasta möödumist debüütalbumi "Definitely Maybe" ilmumisest. Albumile, millelt pärit hitid nagu "Supersonic" ja "Live Forever", vaatab tänavu sooloturneega tagasi bändi solist Liam Gallagher, ilma venna, kitarristi ja laulukirjutaja Noelita.

Tuleval aastal täitub 30 aastat Oasise teise albumi "(What's The Story) Morning Glory?" ilmumisest, millel võis esimest korda kuulda Gallagheride suurimat hitti "Wonderwall".

Kolmapäeval. 28. augustil ehk päev pärast comeback-tuuri väljakuulutamist oleks möödunud 15 aastat Oasise laialiminekust. 2009. aasta suve lõpus pidid Manchesteri rokkarid aasta aega kestnud maailmaturnee eelviimasena kontserdina astuma üles Pariisis Rock en Seine'i festivalil, kuid mõned minutid enne kontserdi algust kontsert tühistati.

Kontsert jäeti ära, sest Noel Gallagher, vendadest vanem, lahkus bändist ja seda, nagu teisipäeval selgus, 15 aastaks. Noel ise ütles 2015. aastal ajakirjale Esquire: "Meil oli veel kaks kontserti jäänud ja kui ma oleks tuuri ära lõpetanud, kuus kuud puhanud, siis oleksin ilmselt lihtsalt edasi pannud.".

Noeli sõnul tuli Liam enne Pariisis toimuma pidanud kontserti bändi riietusruumi ja hakkas vehkima kitarriga, mida ta hoidis käes nagu kirvest. "See oli väga ebavajalik vägivallatsemine, vehkis selle kitarriga, lõi mul peaaegu näo sisse," meenutas Noel.

"Kitarr lõpetas põrandal ja ma lõpetasin selle piinad. Teised bändiliikmed vaatasid sellest mööda, see ei olnud eriti suur riietusruum. Mõtlesin siis, et ma tõmban siit lesta. Sel hetkel tuli keegi sisse ja hüüdis, et kontserdini on viis minutit. Ma läksin autosse, istusin seal viis minutit ja mõtlesin, et persse kah, ma ei suuda enam," rääkis Noel Pariisis juhtunust.