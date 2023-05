Annika Haas: "Kasvuhoonefekt" paistab välissilmadele eksootilisena

"Time Space Existence'i" näitusesarja on korraldatud juba aastast 2011. Eelmisel aastal külastas näitust rohkem kui pool miljonit inimest.

Korraldajad valivad näitusel osalevad kunstnikud ise välja ning sellele eelneb väga põhjalik ja hoolikas eeltöö. Näituse foto kuraatori sõnul sobib Annika Haasi "Kasvuhoonefekti" projekt tänavusse sarja kui valatult.

"Annika esindab seda, mida me algusest peale tahtsime, sest see on projekt, mis ühendab kunsti ja arhitektuuri ning kontseptsioon, mis sobib ideaalselt selle aasta kontseptsiooniga," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" näituse fotokuraator Elena Volpato.

"Mis mulle väga meeldib ja on mulle kõige rohkem muljet avaldanud, on lootus tulevase põlvkonna suhtes. Nad hoolivad väga. Tõenäoliselt palju rohkem kui meie," lisas ta.

Annika Haasi Kasvuhoone-projekti on näidatud juba 12 erinevas Euroopa linnas. Haasi sõnul paistab see välissilmadele eksootilisena, sest soojemates maades väga tihti sellist tüüpilist kilekasvuhoonet, mis on meie aiamaade maastike üks osa, väga tihti ei kasutata.

"See kilesümbol väljendab kujundina vastuolulist olukorda, kuidas kasvuhooneefekt on tänapäeval paigast ära ja kuidas noorem põlvkond peab kogu selle situatsiooniga hakkama saama. Et vanem põlvkond peaks tegelikult looma need tingimused, et me vaataks keskkonnateemadele palju laiemalt ja olulisemalt otsa," selgitas Haas.

Haas sõnas, et läheb Kasvuhoone-projekti ja keskkonnateemaga edasi, sest teema on niivõrd oluline, et seda ei tähelepanuta jätta ning kultuurimeediume peab ära kasutama ka kriiside esiletoomiseks.

"Selline lähenemine, mis ei ole puhas arhitektuurifoto, annab keskkonnateemadele ja arhitektuurile isegi huvitavama vaatenurga," lisas Haas.