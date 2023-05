Uue lasteraamatu välja andnud Mari Teede: loo lõpp peab alati helge olema

Marja-Liisa Platsi illustreeritud raamat jutustab loo 10-aastasest poisist, kes vanemate lahutuse tõttu kolib emaga Stroomi ranna lähistele. Uue pereolukorra ja koolis kohanemise raskustes leiab poiss tuge merest ja selle eri palgetest.

"Hästi palju on lastele krimiraamatuid, koomikseid, eiklusraamatuid ja lõbusaid raamatuid, kõike seda lapsed ootavad. Aga see raamat on natuke tõsisem, seal peab rohkem kaasa mõtlema," rääkis Teede.

Kirjanik tõdes, et kuigi raamatus on ka kurvemaid hetki, on loo lõpp siiski helge, sest poiss leiab endale palju sõpru. "Lõpp peab alati ikkagi helge olema," usub ta.

Samuti on oluline roll raamatus linnaloodusel ja selle märkamisel. "Lapsed arvavad, et meri ongi ainult liivarand ja soe vesi, kus saab ujumas käia, aga tegelikult on meri midagi palju enamat," sõnas Teede.