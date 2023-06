Alexei Gordin: fraasid on kui kummitused mu peas

Ühel pool on taaskasutuspoodidest leitud maalid, mille kunstnik on oma täiendustega tänapäeva kunstimaailma tagasi toonud, teine suund on ta enda päevikulaadsed teosed.

"Tavaliselt on nii, et mul hakkavad mängima mingid fraasid ja mingi aja pärast ma tahan seda fraasi kuidagi illustreerida, nagu kummitus peas, et tahaks midagi teha füüsiliselt, need fraasid kummitavad ja siis ma illustreerin neid põhimõtteliselt, aga ma ei oska öelda, kust nad tulevad," rääkis Gordin "Aktuaalsele kaamerale".