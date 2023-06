Galerii: Tallinnas algas linnaruumifestival "Tulevik on täna/v"

Laupäeval algas teist korda toimuv linnaruumifestival "Tulevik on täna/v", mis kestab kuni 18. juunini. Festivali ajal on osa Rävala puiesteest autodele suletud.

Festivali peakorraldaja Pille Laiakase sõnul on mullu augustis esmakordselt toimunud festival uue toimumiskorra eel väga palju muutunud. Ta selgitas, et kui 2022. aasta augustikuus pandi festivalil rõhu pigem intensiivsele ja harivale programmile, et kahe festivalipäeva jooksul tekiks võimalikult sisutihe diskussioon tänavate ja keskkonna üle, siis sel aastal on jäetud programmi rohkem õhku ja vabadust.

Tänavu toimuvad festivali raames muuhulgas väikelaste spordihommikud, tasuta kontserdid, töötoad, laadad ning kahtlemata tasub valmis olla ka põnevateks üllatusteks. Festivali avaõhtul esines ansambel Seltskond Pargis, samuti toimus lauatennise turniir.