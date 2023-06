Galerii: algasid uue kodumaise filmi "Elu ja armastus" võtted

1933. aasta suvel tuleb paremaid võimalusi otsiv Irma maalt linna sugulase Lonni juurde. Irma on keskkonnavahetusest vaimustuses, Lonni aga linnaelus pettunud ja näeb Irma tulekus uut värskust ka enda jaoks.

Keskealine trükitööstur Rudolf palkab noore Irma enda luksuslikku korterisse teenijaks. Mehe sarm ja salapära paeluvad tüdrukut ning üsna varsti löövad tunded lõkkele. Nad abielluvad, kuid siis hakkavad Rudolfi käitumises ilmnema ebakõlad, mis panevad tõelisest armastusest unistanud Irma äärmiselt keerulisse olukorda.

Vastandlik armastuslugu on asetatud poliitilisele taustale, kus vapside ja president Pätsi vaheline mõõduvõtt depressiooniajast pakitsevat õhustikku veelgi pingestab.

Takkini sõnul pole "Elu ja armastus" küll tüüpiline armastusfilm, aga see on film armastusest. "Armastusloo katte all võivad olla peidus toksilised käitumismustrid ja võimusuhted. Läbi selle filmi tahan näidata, kui kõrget hinda makstakse mõnikord romantiliste illusioonide eest. Minu jaoks on see väga isikliku alatooniga lugu, mis avab psüholoogilisi aspekte, mida paljud tunnevad, kuid millest tihti ei räägita," rääkis režissöör.

"Elu ja armastus" on Helen Takkini debüütmängufilm. Filmi produtsentideks on Kristian Taska, Adeele Tähemaa, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Filmi operaator on Alvar Kõue, kunstnik Kamilla Kase, kostüümikunstnik Anu Lensment, helilooja Mick Pedaja ja stsenarist Martin Algus.

Peaosades astuvad üles Karolin Jürise (Irma), Mait Malmsten (Rudolf), Loviise Kapper (Lonni) ja Ursel Tilk (Eedi). Teistes rollides Alo Kõrve, Tõnis Niinemets, Steffi Pähn, Kristiina-Hortensia Port, Getter Meresmaa, Markus Luik, Helgur Rosental, Markus Habakukk ja Mihkel Kabel.

Film jõuab kinodesse 16. veebruaril 2024.