Horvaatia publiku ette jõudis Martin Alguse "Lõvil" põhinev rännaklavastus

"Lõvi" lavastajaks oli Lovro Krsnik ning truppi kuulusid näitlejad Zdenka Šustić, Tomislav Krstanović, Roko Ševerdija ja Leon Dubroja. Eesti oli sel aastal Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) Horvaatia keskuse korraldatava näitekirjanduse loomeresidentuuri ja esitlusürituse "Draamakoloonia" fookusriigiks.

Rahvusvahelist "Draamakolooniat" korraldatakse Grožnjanis alates 1999. aastast ning selle ürituse peamiseks eesmärgiks kaasaegsete välisnäidendite lavastatud lugemiste korraldamine, rahvusvaheliste koostöösuhete sõlmimine, näitekirjanduse riikidevahelise leviku suurendamine ning näitekirjanikele enesearengu võimaluse pakkumine nädala-ajases loomeresidentuuris koos Horvaatia teatriloojatega.

Horvaatia teatriväljal on tegemist ühe suurima ja olulisima üritusega kaasaegse dramaturgia valdkonnas. Martin Alguse "Lõvi" töötatati "Draamakoloonia" raames läbi eesmärgiga arendada/kohandada teksti nii, et see oleks pärast "Draamakoloonia" lõppu lavastatav Horvaatia suurimates sõnateatrites.

Tänavu aprillis jõudis "Lõvi" ka kuuldemänguna BBC eetrisse.