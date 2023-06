Tammsaare romaani põhjal valmib uus kodumaine mängufilm

Täispika mängufilmina jõuab "Elu ja armastus" ekraanidele esimest korda. Küll aga on teleteatri ajalukku läinud 1980. aastatel ekraanile jõudnud telelavastus "Rudolf ja Irma", kus nimiosades särasid Evald Hermaküla ja Elle Kull. Seekord on peaosades Mait Malmsten ja Karolin Jürise, kelle jaoks see on ühtlasi esimene suur filmiroll.

Filmi avastseen, kus verinoor Irma tuleb maalt linna ja asub tööle majapidajannana tööstur Rudolfi juurde, filmiti Tallinnas Tammsaare majamuuseumi aias.

"Praegu on möödas kaheksa võttepäeva, kümme on veel ees. /.../ Mõnus on, tõesti on mõnus, isegi kui vabad päevad on, tahaks juba platsile tagasi. Ma saan aru, et puhkama peab, aga meil on väga tore meeskond ja head partnerid," rääkis Jürise.

Režissöör Helen Takkin on siiani võitnud auhindu reklaam- ja lühifilmidega. Nüüd on tal käsil esimene pikk mängufilm.

"Selle filmi üks produtsentidest Kristjan Taska lähenes selle raamatuga mulle, aga kui ma seda lugesin, siis ma nägin raamatus väga palju elemente, mis mulle lugude jutustamise puhul meeldivad – psühholoogilised mängud, inimestevahelised suhete keerdkäigud," rääkis Takkin.

"Raamat ise on monolooge täis, hästi palju kirjeldatakse sisemaailma ja me oleme üritanud seda sisemaailma tuua ekraanile läbi visuaalsete trikkide ja visuaalsete stseenide," lisas ta.

Filmi operaator on Alvar Kõue, kunstnik Kamilla Kase, kostüümikunstnik Anu Lensment, helilooja Mick Pedaja ja stsenarist Martin Algus.

"Elu ja armastus" peaks kinodesse jõudma tuleva aasta veebruari keskel.