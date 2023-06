Doja Cat avaldas videosingli "Attention"

"Attentioni" muusikavideo režissöör on Tanu Muino, kes on lavastanud muuhulgas ka Harry Stylesi "As It Was" ja Cardi B "Up" muusikavideod. "Attentioni" videos saab näha Doja Cati Los Angelese tänavatel ringi kõndimas, möödudes grotesksetes maskides inimestest ning proovides aeg-ajalt karjuvaid fänne eirata.

Uue singli produtseerisid Y2K ja Roget Chahayed, kes ka loo sõnad koos Doja Catiga kirjutasid.

Lauljatari seni värskeim soolosingel "Vegas" ilmus 2022. aastal filmi "Elvis" tunnusloona.