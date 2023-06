Pildid: Tanel Veenre avas tarbekunsti- ja disainimuuseumis maskinäituse

Veenre maskilooming on välja kasvanud moelavadele loodud aksessuaaridest ja laetud ebamaiste detailidega. "Maske meelitas looma tung rääkida lugu. Enamasti on maski sündimise esmapõhjuseks lava, kihk võimendada moe sõnumit," ütles Tanel Veenre ja lisas, seejuures ei ütleks ta, et tema maskid on pelgalt dekoratiivsed. "Kihistusi ja lugusid on mul palju."

"Sinihabeme lugu oli võimatu unustada. Kaunis gootilik loss, milles toimuvad jubedad lood. Veetlev leedi, kes ei suuda verd võtmelt maha kraapida. Sinihabe jäi salapäraseks … miks ta seda tegi?" selgitas kunstnik seost kuulsa muinasjutuga.

Veenret kihutab tagant sarnane läbematus ja uudishimu nagu muinasjutu tegelasi. "Kui laval on maskid pigem karnevalilikud aksessuaarid, siis näitusesaalis – ilma moe ja modellita – saavad neist vaimolendite portreed."

"Sinihabeme" kujundaja on Katrin Sipelgas, graafiline disainer Margus Tamm.

Näitus jääb avatuks 24. septembrini.