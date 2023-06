Neidudekoor Leelo ja ansambel Rüüt andsid välja muusikavideo loole "Mina ja meri"

"Mina ja meri" on laulja ja viiuldaja Maili Metssalu viisi ja sõnadega laul, mis on lõõtsatämbriga vürtsitatud. "See on laul armastuse väest, mis avab meie tiivad ja tõstab meid lendu," iseloomustas autor lugu. "Laulule lisas inspiratsiooni ja paralleele ka loodus ise – kuidas meri võib olla talvel nii jäine ja karm ning kuidas suvi sulatab ka kõige kargema külma."

"Originaalis on "Mina ja meri" ansambli Rüüt laul, mis sai selleks laulupeoks endale kauni neidudekoori seade Tõnis Kõrvitsa käe läbi," sõnas Külli Kiivet, üle-eestilise neidudekoor Leelo peadirigent ja noorte laulupeol neidudekooride liigidirigent. "Sellel laulul on kaunis korduv motiiv, mis kõrvu kumisema jääb ning ikka ja jälle meelde tuletab, et "mina" on osa "meiest", osa loodusest, osa maailmast."

Sarnaselt tänavuse noorte laulupeoga, on ka selle loo keskmes mõte ümbritsevast loodusest ja selle hoidmisest. "Viimasesse salmi on pikitud isiklik südamevalu mere ja looduse seisukorra pärast – kuidas meri on inimese tegude peegel," selgitas Metssalu.

"Me kõik oleme oluline osake millestki suures ja pühast: "mina ja meri, taevas ja maa"," lisas Kiivet.