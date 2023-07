Roger Waters annab välja "The Dark Side of the Mooni" ümbertöödeldud versiooni

Pink Floydi legendaarne album "The Dark Side of the Moon" tähistab sel aastal 50. sünnipäeva ning sel puhul annab ansambli juhtfiguur Roger Waters välja albumi "The Dark Side of the Moon Redux", kus on kõik lood täielikult ümbertöödeldud.

Waters kinnitas pressiteates, et selle albumi salvestamise ajal oli ta vaid 29-aastane, mistõttu otsustas ta nüüd 80-aastase mehena tulla välja uuendatud versiooniga. "Ma olen selle albumi üle väga uhke, sest see uus materjal võib uhkusega istuda kõrvuti 50 aasta taguse originaaliga."

Uusversioonil on Roger Waters koos Guy Seyffertiga tõmmanud tagasi originaali psühedeeliat ja orkestreeritust ning liikunud enda sõnul delikaatsema ja toorema terviku suunas. Lisaks kõigi "The Dark Side of the Mooni" 13 loo uusversioonidele on albumil ka uus, 13-minutiline teos, mis paneb värskele kauamängivale punkti.

Ansambli Pink Floyd kaheksas album "The Dark Side of the Moon" ilmus 1973. aastal ning tänaseks päevaks on see neljandaks kõige müüdum album läbi aegade Michael Jacksoni "Thrilleri", AC/DC "Back in Blacki" ja Whitney Houstoni "The Bodyguardi" järel.

Albumi esimese singlina ilmus uusversioon loost "Money":