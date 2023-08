Tartu raekoja infokeskuses avati Ukraina kunstniku näitus

Alates 1. augustist on võimalik Tartu raekoja infokeskuses tutvuda Ukraina kunstniku Anna Ryazanova näitusega "Oravad ja teised loomad".

Osad näitusel olevaist piltidest on fragmendid Marge Pärnitsa lasteraamatu "Mustikas ja maruline jooks" jaoks valminud akvarellmaalidest, osad aga lillelõhnalised ja siiliokkalised mälestused hetkedest, mida Ryazanova oma sõpradele ja tuttavatele on kinkinud.

"Mustika lugudele illustratsioone tehes meenus mulle, kui väga ma akvarelli olen alati armastanud," ütles Ryazanova, kui oli oma elu esimesed lasteraamatu jaoks mõeldud illustratsioonid valmis saanud. Nüüdseks on tema käe all valminud juba kahe lasteraamatu illustratsioonid ja kunstniku mõtted liiguvad kolmanda suunas.

Anna Ryazanova on sündinud, kasvanud ja õppinud Ukrainas. Ta on lõpetanud Harkivi riikliku disaini- ja kunstiakadeemia ning tema varasem põhitöö on olnud seotud erinevate seinamaalingute, freskode, sisekujunduse ja 3D-visualiseerimisega. Alates 2022. aasta kevadest elab Ryazanova Tartus, kus ta lasteraamatute illustreerimise põnevat maailma avastab.

Näitus "Oravad ja teised loomad" jääb Tartu raekoja infokeskuses avatuks septembri lõpuni.