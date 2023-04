Olena Zelenska Kumu näitusele saadetud videotervituses: kultuur võidab

Tere tulemast kõigile! Aitäh, Eesti, et olete meid täna selleks sündmuseks siia kokku toonud! Tänan ka kunstimuuseumi ning kõiki Ukraina ja ukraina kunsti sõpru.

Näituse pealkiri on "Futuromarennia". Unistades tulevikust. Meile, ukrainlastele, on see eriliselt tähtis teema. Sest meie tulevikku soovitakse ära võtta. Ja see tuleb tagasi võita. Ukraina ja kõik ukrainlased peavad selle nimel võitlema.

Praegusel ajal, kui meie olevik on täis ohtusid ja ärevust, mõtleme me tulevikust. Kuidas muuta see turvaliseks ja inimlikuks mitte ainult enda, vaid kogu maailma jaoks. Sest Venemaa agressioon mõjutab tervet maailma.

Sada aastat tagasi, Esimese maailmasõja eelõhtul ja kõigi järgnenud veriste sündmuste käigus tundsid inimesed samuti rahutust, ülekohut ja ähvardavat ohtu. Seetõttu ehk oligi nende jaoks oluline ette kujutada paremat tulevikku.

"Futuromarennia" näitus on pühendatud just neile Ukraina kunstnikele – futuristidele ja avangardistidele, kaasa arvatud kirjanikud, maalikunstnikud ja filmirežissöörid –, kes lõid oma loomingut sada aastat tagasi. Sellest oleks võinud saada maailma ühine pärand, kui neid poleks oma tegude eest hukatud. Mõned neist küll pälvisid rahvusvahelise kuulsuse, aga alles pärast seda, kui nende päritolu varjati ja neid hakati nimetama venelasteks.

Ajad riimuvad kummalisel ja süngel moel. Ukraina 20. sajandi kultuuri kirkaimatele tähtedele – Mõkola Hvõljovõi, Les Kurbas, Maik Johansen ja Ostap Võšnja – langesid osaks Nõukogude võimu repressioonid, nende elu ja looming hävitati või nad hukati. Nüüd, sada aastat hiljem, ründavad ja hävitavad venelased igapäevaselt nende kunstnike kodulinna Harkivit. Muu hulgas ka Slovo kirjanikemaja, kus asusid autorite korterid. Kõiki neid sündmusi on käsitletud ka näitusel.

Samamoodi nagu sada aastat tagasi, hävitab Venemaa tahtlikult Ukraina kultuuri. Oleme juba kaotanud palju muuseume ja lugematu arvu kunstiteoseid. Möödunud aastal oli kuraatorite peamine ülesanne hoida ja säilitada näitusel eksponeeritud teoseid, mille loojad on silmapaistvad Ukraina avangardkunstnikud, sealhulgas Vassõl Jermõlov, Oleksandra Ekster, David Burljuk ja Viktor Palmov.

Nagu inimesedki pidid ja peavad kunstiteosed end peitma pommivarjendeis. Samal ajal tunneme just praegu, sõja ajal, et hukatud ja represseeritud kunst on lõpuks ometi teel võidule. Sest me mäletame oma futuriste. Nad pakuvad meile tuge ja inspireerivad meid. Maailma muuseumid toetavad meid aga sellega, et toovad päevavalgele tõe paljude tunnustatud kunstnike Ukraina juurte kohta.

Kultuur võidab. Tulevikku ja sellega seotud unistusi ei saa tappa. Seetõttu ongi "Futuromarennia" võti, mis aitab mõista mitte ainult ukraina kultuuri, vaid ka ukrainlaste püsivuse ja vastupanu allikaid.

Meie jaoks pole tegu tagasivaatega minevikku – see on elav ajalugu, mis kestab edasi. Meie tulevik ei jää pelgalt unistuseks. Me määrame oma tuleviku ise koos teiega ja tänu teie toetusele. Suur aitäh teile!

