Arvo Kruusement: näitlejana oli Ita Ever vallatu, köitev ja sarmikas

"Ta oli särav noor tüdruk, ilmselt kõige andekam meie seast ja seda ta hiljem ka oma tööga näitas," ütles Kruusement ja lisas, et näitlejana oli Ita Ever nakatav, vallatu, köitev ja sarmikas. "Temas olid kõik registrid olemas, mis vaja, ta oli rohkem kui 100 protsenti näitleja, ta oli 200 protsenti näitleja."

"Temast võib rääkida ainult ülivõrdes ja kahju, et see inimese elu on nii lühike, et see ükskord otsa saab," sõnas ta ja lisas, et Ita Ever sobis hästi kaamera ette. "Ta oli ehe, ta ei teeselnud, ta oli tõeline, just see, mida kaamera vajab," nentis Kruusement, lisades, et seda tabab kohe ka vaataja ära, kes on võlts ja kes on siiras.

Nooremana oli Ita Ever Kruusemendi sõnul tagasihoidlik. "Ei saa öelda, et ta oleks väga nalja teinud, ta oli alati taktitundeline," ütles ta ja selgitas, et esialgu mängis Ita Ever teatris palju noori tüdrukuid. "Siis juba karakterrolle ja mängides tema häälematerjal ja oskused suurenesid, ta oli andekas, aga lisaks ka töökas, sest ilma tööta anne kaua ei püsi."