Pildid: Tartus avanes Mikrogalerii

Semiootik ja vabakutseline graafiline disainer Jaanus Kaasik on võtnud luubi alla eelmise omaniku poolt garaaži jäetud leidmaterjali ning ehitanud sellest "Õnne masina". Kunstniku hinnangul kajastuvad mahajäetud garaažibokside kolas lausa aastakümned inimeste elust ja otsingutest, mis nüüd masina kujul galerii külalistele avatakse. "Püsib kahtlus, et koos eelmiste põlvkondadega on kaduma läinud mitmeid olulisi oskusi, huvitavaid lugusid ja salateadmisi," avab Jaanus Kaasik analüüsi tulemusi, millest publik saab osa näitusepäeva õhtuti, mil kunstnik esitab müstikasse kalduvaid uuringuraporti tulemusi. Kahel õhtul toimub ka autori poolt läbiviidav powerpoint-teater, mida saab külastada eelneva registreerimise alusel.

Esialgu tegutseb galerii nõukogudeaegses garaažiboksis, kuid järgmisel aastal kerkib kahekümne ruutmeetrisele alale kahekorruseline näitusemaja, mis alustab aastaringse näituseprogrammiga 2025. aastal.

Loodava Mikrogalerii on eesmärgiks kulutada võimalikult vähe raha hoone ülalpidamiseks, et kultuuri heaks eraldatud eelarve jääks loojatele ning inimestele, kes panustavad kunstiprogrammi loomesse. "Galerii kontseptsioon sündis energiahindade tipul, kui ka meie eelarvest läks lõviosa elektriarvete tasumiseks. Sel hetkel mõistsime, et pidev kasvamine ja paisumine ei vii meid enam edasi ning tuleb leida uusi võimalusi, kuidas galeriitegevust arendada," selgitasid uue galerii kontseptsiooni teket Mikrogalerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin.

Mikrogalerii asub Lubja tänaval asuvas nõukogude-aegses garaažikompleksis, millele arhitekt Tiit Sild andis esimeste mikromajade ehitamise näol tõuke uue elukeskkonna tekkele. Piirkonda kutsutakse Mikrorajooniks ning lähiajal on valmimas seal veel neli minimaja.

Jaanus Kaasiku "Õnne masinat" saab näha linnafestivali UIT raames 17.-19. augustini kell 12-20.