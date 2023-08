Kadri Lind: tahame festivaliga Uit tõestada, et Tartu on suurem kui meile tundub

Linnaruumifestivali Uit korraldaja Kadri Lind ütles Klassikaraadio saates "Delta", et mõnikord on selline tunne, et ruumid hakkavad otsa saama, kuid siis sõidavad nad ratastega Tartus ringi ja avastavad veel kohti.

Festivali Uit korraldamise idee sündis Kadri Linnu sõnul 10 aastat tagasi festivali kaaskuraatoril Marie Valgrel Itaalia ja Kreeka etenduskunstide festivalide eeskujul, mis samuti linnaruumile keskendusid. Esialgu tehti kõike küllaltki põlveotsas ja samm-sammult, omamata erilist eelnevat kultuurikorralduse kogemust. "Meil oli sisemine motivatsioon näidata, et linnaruumis saab midagi ära teha isegi siis, kui sa pole eriala spetsialist," sõnas Lind.

"Missioon on jäänud suuresti samaks: endale tõestada, et Tartu on suurem kui meile tundub, et Tartus on veel palju inimesi, keda me ei tunne, luua kunstiteoseid ja sündmusi kohtades, kus seda varem tehtud pole." Küsimuse peale, et ega ruumid linnas otsa ei hakka lõppema, vastas Lind, et mõnikord on selline tunne, et ruumid hakkavad otsa saama, kuid siis sõidavad nad ratastega Tartus ringi ja avastavad veel kohti.

"Festivali nimi tuleb sõnast uitama, mis on ilma eesmärgita linnas hulkumine, jalutamine. Eesmärk oli meelitada just kohalikke tartlasi kohtadesse, kus nad varem käinud pole ja teha seda läbi kunstiteoste," selgitas kuraator. Kui kunagi tundus Linnu sõnul väga eksootiline teha mingis veidras kohas lavastus või kontsert, siis praeguseks on selles saanud uus normaalsus ja inimesed on sellega mingil määral ära harjunud. "Annab tunda, et mingi töö on ära tehtud."

Sel aastal on festivali fookus linnapausidel. "Me tegeleme tühermaade ja teiste linna tühimikega. Need on alad, mis on jäänud kuidagi seisma. Me oleme väga huvitatud sellisest vahekasutuse ideest, et iga kasutus ei pea olema pikaajaline, et ka lühikese kasutusajaga saab teha suure muutuse."

Festivali kõrvalteemaks on aga garaažid. "Teeme garaažis minikino, Jaanus Kaasik teeb garaažis näituse, Tauri Tuvikene teeb garaažituuri. Garaaži funktsioon linnas on justkui minetatud, need garaažid on tihti kola hoidmiseks." Neil võiksid tartlaste sõnul olla aga alternatiivsed funktsioonid, nagu minimaja või minigalerii.

Programmi mahuvad erinevad installatsioonid nii kodu- kui välismaistelt artistidelt, Tour d'ÖÖ massisõit, garaaži mahtuv Mikrokino lühianimatsioonide programm, UIT lõpupidu tühjas Turu tänava ööklubis, lastele mõeldud kolahoov, kus juhendajate käe all saavad lapsed ise mänguväljaku endale kujundada ning palju muud.